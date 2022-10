Benefiz-Veranstaltung fürs Ahrtal : Mitarbeiter von Filmfirma Ufa wandern im Flutgebiet für guten Zweck

Guido Reinhardt (Mitte), Schöpfer der Fernsehserie „Alles was zählt“, hat die Gruppe der Ufa bei der Wanderung durchs Ahrtal angeführt. Foto: Ahr-Foto

Altenahr Eine große Gruppe des Filmunternehmens Ufa hat das Ahrtal besucht. Start und Ziel ihrer Wanderung war in Rech. Der Erlös der Aktion soll der flutgeschädigten Gemeinde zugute kommen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Schulze

„Mega bedrückend, aber auch mega schön“, so beschreibt Judith Mellon die Fahrt über die Bundesstraße durch die zerstörten Dörfer von Altenahr bis Rech. Die Mitarbeiterin aus dem Digital-Team der Ufa-Filmgesellschaft Köln ist zusammen mit etwa 50 Gleichgesinnten am Sonntagmorgen mit dem Bus aus der Domstadt an die Ahr gereist. Anlass ist das Benefiz-Wandern der Ufa zur Unterstützung des von der Flut so stark betroffenen Weinorts Rech.

Frohen Mutes macht sich die große Gruppe auf die Zwei-Stunden-Runde von Rech durch die Berge entlang der Ahr nach Mayschoß und zurück. „Unsere Eltern sind hier oft unterwegs“, berichtet die Kölnerin Mellon, die mit ihrer Freundin dabei ist. Bedrückt haben sie die Bilder aus den Orten mit so vielen zerstörten Häusern. Besonders schön fand sie die Weinberge in ihren prächtigen Herbstfarben von letztem Grün über alle Gelb- und Orangetöne bis hin zu dunklem Rot.

„Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie das alles passiert ist“, stellt Silke Frank aus Bornheim fest. Ihr Ehemann hat das gemeinsame Wandern mit organisiert. „Zwar war in der Nachbarschaft schon mal ein Keller vollgelaufen, aber das hier kann man sich nicht ausmalen, da merkt man erst, welche Kraft Wasser hat, wir müssen umdenken.“ Sie war früher öfter zum Wandern in Dernau. „Dort sieht es noch schlimmer aus“, ist ihr Eindruck.

„Es ist eine gute Idee, die von der Flut so stark betroffene Gemeinde Rech zu unterstützen“, sagt auch Tanja Toparkus aus der Personalabteilung der Ufa. „Wenn man sieht, wie es nach einem Jahr hier noch aussieht, fehlen einem die Worte“, stellt sie fest. Ehemann Michael arbeitet bei der ADAC-Luftrettung und weiß von Kollegen, die im Einsatz waren, was an der Ahr los war. Einige Arbeitskollegen waren selbst schwer betroffen, berichtet er.

Schöpfer von „Alles was zählt“

Die bunte Gesellschaft mit Kindern und Hunden hatte Mitorganisator Guido Reinhardt veranlasst, das gemeinsame Wandern auf zwei Stunden zu begrenzen. Reinhardt ist Produzent der Ufa Serial Drama GmbH und etwa Schöpfer der auf dem Privatsender RTL ausgestrahlten Fernsehserie „Alles was zählt“. Er war schon kurz nach der Katastrophe privat in Rech. Damals war beschlossen worden, den Wiederaufbau zu unterstützen, das Bürgerhaus Alte Schule stand im Fokus. 15 000 Euro kamen zusammen. „Wir haben uns aber entschieden, dass wir uns länger engagieren wollen, denn kurzfristige Hilfe flacht schnell ab“, sagt er. Reinhardt bedauert, dass in Rech noch immer nicht feststeht, was speziell in den überschwemmten Teilen überhaupt gemacht werden darf und was nicht.