Bad Breisiger Finanzen Miteinander aus den roten Zahlen

• Gesamtsicht: Die im Ergebnishaushalt aufgeführten Erträge belaufen sich auf 17,5 Millionen Euro, denen Aufwendungen in nahezu der gleichen Höhe gegenüberstehen. Es ergibt sich am Ende sogar ein leichter Überschuss von knapp 22.000 Euro, rechnete Walbröl vor. Im Finanzhaushalt sind 16,5 Millionen Euro an Einzahlungen vorgesehen, die Auszahlungen sind indes mit 15,8 Millionen Euro kalkuliert, so dass es auch hier einen positiven Saldo gibt, den man in Bad Breisig wegen zahlreicher negativer Vorträge aus früheren Jahren auch gut brauchen kann.