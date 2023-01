Für Mobilfunkmast in Lind : Volker Wissing übergibt Förderbescheid über rund 890 000 Euro

Lind Der Minister für Digitales in der Bundesregierung, Volker Wissing, hat Lind besucht. Dabei hatte er einen Förderbescheid über rund 890 000 Euro für einen neuen Mobilfunkmasten.

Mancherorts stellt sich die Lage noch immer so dar: Für ein Gespräch mit dem Handy muss man entweder der Berg rauf kraxeln oder ein Stück mit dem Auto fahren, sonst kommt man nicht ins Netz. In Rheinland-Pfalz soll das anders werden, auch an der Ahr – und aktuell in der Verbandsgemeinde Altenahr. Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Digitales und Verkehr, überrachte am Montag im Bürgerhaus Lind den Förderbescheid für den Bau eines Mobilfunkmastes an Christian Sommer, Vorstand der Firma Vantage Towers aus Düsseldorf. Sie baut den Mast, der die Situation vor allem in Obliers, aber auch in Plittersdorf und bis hinein ins nordrhein-westfälische Bad Münstereifel entschärfen soll. Der Bund finanziert das Projekt.