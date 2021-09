Unfall bei Andernach : Motorradfahrer erlag nach Kollision mit Pkw seinen Verletzungen

Andernach AM Mittwochnachmittag kam ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der B9 in Andernach nach einer Berührung mit einem Pkw zu Sturz. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen. Seine Sozia auf dem Rücksitz wurde ebenfalls schwer verletzt.

Gegen 16.45 Uhr am Mittwochnachmittag fuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer mit seiner Mitfahrerin (Sozia) auf der B9 in Andernach in Richtung Koblenz. Laut Angaben der Polizei wechselte der 17-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen und berührte dabei wohl einen Pkw. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zusammen mit seiner Sozia auf den Asphalt. Beide erlitten schwere Verletzungen.