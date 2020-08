Unfall bei Kempenich : Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Linienbus

Kempenich Bei einem schweren Unfall auf der L83 bei Kempenich im Kreis Ahrweiler ist am Montagabend ein Motorradfahrer gestorben. Der Fahrer eines leeren Linienbusses hat an einer Einmündung den 43-Jährigen übersehen.

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Montagabend auf der Landstraße 83 bei Kempenich gekommen. Ein auf Leerfahrt befindlicher Linienbus wollte an einer Einmündung vom Gewerbegebiet Kempenich/Spessart nach links auf die L83 auffahren. Offenbar übersah der Fahrer laut Polizeibericht dabei einen von links kommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurde der Motorradfahrer, ein 43-jähriger Mann aus dem Kreis Ahrweiler, so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 47-jährige Busfahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und aufgrund eines Schockes in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort im Einsatz waren neben der Polizei Adenau Kräfte der Brohltal-Feuerwehr, Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, Notfallseelsorger sowie die Straßenmeisterei Sinzig.