Zwischen Dernau und Rech : Motorradfahrer und Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Rech Schwere Verletzungen haben am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer und ein Fußgänger davon getragen, nachdem die beiden zusammengestoßen sind. Beide mussten mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer sowie ein 64-jähriger Fußgänger sind am Samstagnachmittag an der Rotweinstraße zwischen Rech und Dernau zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Motrorradfahrer aus Dernau kommend in Richtung Rech unterwegs gewesen sein, als der 64-Jährige offenbar einfach plötzlich auf die Sraße trat, um diese zu überqueren.