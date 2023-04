Von Rock bis Jazz Diese Musikfestivals finden 2023 im Kreis Ahrweiler statt

Rock am Ring

Wenn vom 2. bis 4. Juni am Nürburgring die 23. Auflage von „Rock am Ring“ über die Bühne geht, ist das natürlich eine ganz andere Festival-Liga. Dann werden an drei Tagen wieder rund 75.000 Menschen die angesagtesten Bands der Welt erleben können. Headliner sind in diesem Jahr am ersten Festivaltag die „Foo Fighters“ aus den USA. Die beiden Festival-Auftritte am Nürburgring und beim parallel stattfindenden „Rock im Park“ in Nürnberg sind die einzigen europäischen Headline-Auftritte der US-amerikanischen Multiplatin-Rockband im Jahre 2023. Top-Band am zweiten Festivaltag in der Eifel sind mit den „Kings Of Leon“ eine der größten Rockbands aktuell. Am Abschlusstag von Rock am Ring wird das Line-up von den deutschen Punk-Rockern „Die Toten Hosen.“ bestritten. (wbe)