Kommentar zur Entscheidung über den Flut-Bericht Es hört sich so an, als würde Angehörigen der Flutopfer ein Vorwurf gemacht

Hören die negativen Nachrichten denn nie auf? Das dürften sich viele Menschen im Ahrtal in diesen Tagen fragen, wenn sie an die Aufarbeitung der Flutkatastrophe denken. Nächstes Kapitel an diesem Mittwoch: Die Staatsanwaltschaft lehnt es ab, den Abschlussbericht über die Ermittlungen gegen den früheren Ahrweiler Landrat Jürgen Pföhler zu veröffentlichen. Es sind gerade vier Wochen her, dass die Ermittler erklärt hatten, sie sähen keinen hinreichenden Tatverdacht gegen Pföhler. Ergo würden die Ermittlungen eingestellt.