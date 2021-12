Nach den Flutschäden : Kläranlage in Sinzig soll Leuchtturmprojekt werden

Die erste Dienstreise der neuen rheinland-pfälzischen Umweltministerin Katrin Eder führte nach Sinzig zum Abwasserwerk. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Die Kläranlage in Sinzig wurde bei der Flutkatastrophe im Juli völlig zerstört. Faktisch stand nur noch der Rohbau. Nun ist sie wieder funktionstüchtig. Geht es nach der neuen rheinland-pfälzischen Umweltministerin, soll die Anlage zum Leuchtturmprojekt werden.



Von Victor Francke

Als Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron wenige Tage nach der verheerenden Flutkatastrophe im Juli zur Kläranlage eilte, um sich einen Überblick über den Zerstörungsgrad am Abwasserwerk zu verschaffen, ging er bei einem ersten Rundgang von einem Totalschaden aus. „Hier war alles zerstört“, erinnert sich der Stadtchef. Wenn auch fünf Monate nach der verhängnisvollen Nacht, in der die Ahr das ganze Tal verwüstete, noch nicht alle Schäden behoben sind, so ist die Kläranlage zumindest wieder funktionstüchtig. Davon hat sich am Dienstagnachmittag auch die neue Umweltministerin des Landes Rheinland-Pfalz überzeugt. Katrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen) ist erst seit wenigen Tagen im Amt. Nun trat sie zu ihrer ersten Dienstreise an. Und die führte zum Sinziger Abwasserwerk.

Die vollständige Wiederherstellung der Kläranlage Untere Ahr stelle einen Meilenstein des Wiederaufbaus und einen Meilenstein für die Abwasserentsorgung im Ahrtal dar, unterstrich die Ministerin. Sie sei von großer Bedeutung für den Gewässerschutz, so die Politikerin, die vom Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, Wolfgang Treis, begleitet wurde.

Maschinen wurden völlig zerstört

Seit Mitte Juli wurden ungereinigte Abwässer in die Ahr und damit auch in den Rhein geleitet. „Das mussten wir schnell wieder abstellen“, sagte die auch für den Klimaschutz, Energie und Mobilität zuständige Ministerin, die auf der Anlage des Abwasserwerks von Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl in dessen Eigenschaft als Vorsteher des Abwasserzweckverbandes begrüßt worden war. „Sauberes Wasser ist ein Menschenrecht“, führte Eder aus, „dazu gehört zwingend auch eine funktionierende Abwasserentsorgung, und die haben wir fünf Monate nach der Flutkatastrophe an der Ahr wiederhergestellt.“

Allerdings gibt es im Kanalsystem noch so manche Leckage, wie die Werksleitung mitteilte. Insbesondere im Bereich von Bad Neuenahr zwischen der Berufsbildenden Schule und der Bachemer Brücke. Dennoch sei man zuversichtlich, schon bald wieder über ein geschlossenes System zu verfügen. Die Kläranlage in Sinzig mit einer Ausbaugröße für 115.000 Einwohner, einem großen Einzugsgebiet und vielen angeschlossenen Kommunen ist die größte im gesamten Ahrtal. Bei der Flutkatastrophe wurden Maschinen und technische Ausrüstung völlig zerstört. Faktisch stand nur noch der Rohbau.

Das Ziel: eine hochwassergeschützte Kläranlage

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion hatte als für den Gewässerschutz zuständige Landesbehörde den Wiederaufbau intensiv begleitet und mit ihrer Unterstützungsarbeit dazu beigetragen, dass der Wiederaufbau zügig gestaltet werden konnte, berichtete SGD-Nord-Präsident Treis. Bereits Anfang August habe man die mechanische Reinigung der Abwässer wieder aufnehmen können. Inzwischen seien alle Becken zur Behandlung des Abwassers wieder in Betrieb. Verbandsvorsteher Björn Ingendahl: „Damit läuft die Kläranlage wieder auf voller Kapazität.“

Auch wenn der Vollbetrieb wiederhergestellt ist, so soll dies nur ein Zwischenschritt sein, sagte Ministerin Eder. „Der Wiederaufbau der Ortskanäle und der Austausch von Provisorien durch Dauerlösungen im Einzugsgebiet der Kläranlage wird Jahre dauern.“ Und: „Schon vor der Flutkatastrophe war eine Neukonzeption der Anlage beabsichtigt. Dazu werden nun auch die aktuellen Erkenntnisse berücksichtigt.“ Ziel sei eine beispielhafte hochwassergeschützte Kläranlage, die mit einer vierten Reinigungsstufe eine sehr hohe Reinigungskraft erhalten soll und zugleich energieneutral betrieben wird. Mit ersten Ergebnissen sei im Frühjahr des kommenden Jahres zu rechnen, kündigte Ministerin Eder an. Wörtlich fügte sie an: „Am langfristigen Ende des Wiederaufbaus sollte der beste verfügbare und nachhaltigste Stand der Technik stehen, der die Ahr zu einer Modellregion macht.“ Ihr schwebe ein Leuchtturmprojekt für die Kläranlage Sinzig vor.