Neue Behörde : Rheinland-Pfalz stellt Katastrophenschutz nach Ahr-Flut neu auf

Sitzung am 16. September : Ausschuss zur Flut an der Ahr will Staatssekretär erneut befragen Der rheinland-pfälzische Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe legt in der Sitzung am 16. September den Fokus auf den Informationsfluss zwischen der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord sowie der Einsatzleitung in Ahrweiler. Auch Umweltstaatssekretär Erwin Manz ist erneut geladen.