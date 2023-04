Wiederaufbau in Altenahr Das neue Jugendbüro kommt auf den Schulhof

Keine Mehrheit fanden die Grünen für ihren Antrag, dass Neubauten der VG künftig noch besser als gefordert wärmeisoliert werden sollten, entwe der gemäß KfW-Effizinezhaus 40 Plus mit großer PV-Anlage, wo das nicht möglich sei als KfW-Effizienzhaus 40 EE. Hier hakte die Zustimmung an der Unwägbarkeit der in Aussicht stehenden Förderung. „Alles, was vorgeschrieben ist, wird gefördert, was jetzt kein Standard ist, wird möglicherweise nicht gefördert“, stellte Bürgermeister Gieler klar. Andere Redner wollten sich „nicht in solch ein Korsett zwängen“ lassen, wie die Grünen es vorgeschlagen hatten.