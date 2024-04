Konzerte, Comedy und Feuershow am Laacher See Das ist bei der „Nacht der Vulkane“ in diesem Jahr geplant

Kaum eine andere Gegend in Deutschland ist so stark vom Vulkanismus geprägt wie die Eifel. Vor rund 13.000 Jahren erschütterte die Kraft des größten Vulkans Mitteleuropas die hiesige Region und formte so die bis heute einzigartige Landschaft rund um den Laacher See. Mit der alljährlichen Nacht der Vulkane, die eigentlich Woche der Vulkane heißen müsste, rückt diese besondere Entstehungsgeschichte sieben Tage lang in den Fokus. Die Arbeitsgemeinschaft Laacher See, bestehend aus den Verbandsgemeinden Brohltal, Mendig und Pellenz, der Stadt Mendig, der Ortsgemeinde Nickenich und der Benediktinerabtei Maria Laach, stellte nun das diesjährige Programm vor. Vom 21. bis 27. Juli werden rund um den Laacher See Konzerte, Comedy-Veranstaltungen, Wanderungen, Vorträge und vieles mehr stattfinden. Höhepunkt und Abschluss ist die Vulkanparty mit Feuerspektakel am Samstag, 27. Juli in Nickenich.