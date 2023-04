Das Sommer-Ereignis rund um den Laacher See Nacht der Vulkane bietet mehr als Gänsehaut und Feuerspektakel

„Uns eint die Liebe zum Vulkan und zu unserer Heimat, aber auch die Ambition, erstklassige Kultur in unserem ländlichen Raum zu etablieren“, beschreibt Jörg Lempertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mendig, die Seelenverwandtschaft der Mitglieder der Ferienregion „Vulkanregion Laacher See“ (siehe Kasten). Mit der „Nacht der Vulkane“ wollen sie an die Naturgewalten erinnern, die die Vulkaneifel vor mehr als 13.000 Jahren formten, als die feuerspeienden Vulkane in der Region ihre Asche in den Himmel pusteten und Ströme glühender Lava langsam zu festem Basalt erkalteten. Den Höhepunkt der Veranstaltungswoche bildet deshalb auch ein vulkanisches Feuerspektakel, das am Samstag, 29. Juli, kurz vor Mitternacht, im pittoresken Dörfchen Hain am Fuße der Burg Olbrück gezündet werden soll.