Nachwuchs-Gewinnung bei Unternehmen in der Region So finden Unternehmen an Ahr und Rhein junge Talente

Sven Becker, zuständig für Aus- und Weiterbildung bei der weltweit agierenden Schütz GmbH & Co KG mit Hauptsitz in Selters bietet in seinem Unternehmen mit seinen 7000 Mitarbeitern Lehrstellen in 26 Ausbildungsberufen an. Auch wenn eine Bewerbung fehlerhaft sei und ein trotzdem zustande gekommenes Bewerbungsgespräch in Jogginghose und T-Shirt ablaufe, gelte es, Nerven und Geduld zu bewahren. Bei der Berufswahl seien viele junge Menschen stark überfordert, sie seien zwar unsicher, aber dennoch selbstbewusst, erklärte er die Generation Z. Und: „Man muss sie unterstützen, wir müssen ihnen helfen“, meinte der Teamleiter. Die Ansprache müsse dort erfolgen, wo sich Jugendliche aufhalten: in der digitalen Welt. „Hören Sie den jungen Menschen zu“, riet Becker den Unternehmern. Künftige Herausforderungen gelte es schließlich gemeinsam zu bewältigen.