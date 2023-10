Projekt „Unser Notarzt“ in Adenau Nahezu lebensechte Eingriffe an der Simulationspuppe

Das Projekt „Unser Notarzt“ wurde 2014 vom Förderverein St. Josef-Krankenhaus Adenau initiiert, da zu diesem Zeitpunkt ein akuter Mangel an Notfallmedizinern bestand und der Standort in Adenau nur zu 50 Prozent angemeldet war. In der restlichen Zeit mussten sich Mediziner aus Mayen, Bad Neuenahr oder Daun um Notfälle in Adenau kümmern. Bereits nach rund anderthalb Jahren schaffte es die Initiative, den Notfallstandort Adenau wieder rund um die Uhr mit Fachärzten zu besetzten. Dies wurde durch Fördergelder, Spenden und Verhandlungen mit dem Marienhaus-Klinikum und dem Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes ermöglicht. 2020 bezog das Projekt die Räumlichkeiten im alten Fachwerkhaus „Romes-Hartmann“ am Buttermarkt.