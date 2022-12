Nahwärme in Mayschoß​: Neue Hoffnung nach Besuchen aus Mainz​

Mayschoß Die Gemeinde Mayschoß verstärkt ihre Bemühungen, um das flutgeschädigte Winzerdorf mit Nahwärme zu versorgen. Denn es gibt nun mündliche Zusagen aus Mainz. Ungeklärt bleibt, ob es ein gemeinsames Heizwerk mit den Nachbarn an der Mittelahr gebaut wird.

Gute Nachrichten aus Mainz bestärken die Gemeinden an der Mittelahr in ihren Bestrebungen, die Orte künftig mit Nahwärme versorgen zu können. Im Sommer hatte es eine Zitterpartie gegeben, die Projekte drohten an den Finanzen zu scheitern, die Aussichten auf ausreichende Förderung waren aufgrund von Änderung der Richtlinien dahin. Jetzt jedoch haben Besuche von Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Startschuss der Dorfwärme in Marienthal und von Staatssekretär Michael Hauer (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt und Energie) wenige Tage später in Rech die Planer in den Orten zuversichtlich gestimmt. Im Mayschosser Gemeinderat sagte Sebastian Sonntag von der AöR „Zukunft Mittelahr“, dass die Lücken in der Förderung der Projekte wohl doch geschlossen werden können.