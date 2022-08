Tafel erinnert an Dieter-Klaus Klein : Neonazis ermordeten vor 30 Jahren in Bad Breisig einen Obdachlosen

Eine Mahntafel erinnert an Dieter-Klaus Klein. Foto: Martin Gausmann

Bad Breisig Der Obdachlose Dieter-Klaus Klein wurde vor 30 Jahren in Bad Breisig von Neonazis ermordet. Bis die Stadt sich entschloss, eine Mahntafel aufzustellen, dauerte jedoch sehr lange.



Dieter-Klaus Klein ist am Abend des 31. Juli 1992 im Bad Breisiger Kurpark unterwegs. Irgendwann legt sich der Obdachlose auf ein Mäuerchen an der Brunnenanlage und schläft ein. Doch dann wecken ihn zwei 17-Jährige, Patrick B. und Stefan H. Mit „Sieg Heil“-Rufen zogen sie vorher durch den Park. Die Neonazis treten den 49-jährigen Obdachlosen zusammen und erstechen ihn dann mit einem Kampfmesser.

Im Jahr darauf werden die beiden Täter zu Haftstrafen verurteilt – der eine zu acht Jahren und drei Monaten, der andere zu sechs Jahren und drei Monaten. Bei beiden traf das Jugendstrafrecht zu und beide wurden später frühzeitig aus der Haft entlassen. Dann geschieht viele Jahre lang nichts. Bis Antifa-Aktive aus der Region im Jahr 2010 am Tatort eine improvisierte Gedenktafel und Grablichter aufstellen, Transparente aufhängen und so darauf aufmerksam machen, dass am Tatort nichts an den Mord erinnert.

Stadtrat will zunächst keinen Gedenkstein

Weitere sieben Jahre vergingen – bis auch Marion Morassi, damals Direktkandidatin der Linken im heimischen Wahlkreis bei der Bundestagswahl, die Stadt Bad Breisig anlässlich des 25. Jahrestages der Ermordung von Dieter-Klaus Klein im Juli 2017 aufforderte, am Tatort eine Mahntafel anzubringen. Und Aktivisten und linke Kommunalpolitiker stellten am 25. Jahrestag am Tatort einen Gedenkstein auf. Weil sie das ohne Genehmigung der Stadt als Kurpark-Eigentümerin taten, ließ die den Stein dann aber wieder entfernen.

Nach einem Beschluss ihres Rates stellte die Stadt im Dezember 2018, also nur wenige Monate später, im Kurpark selbst eine Gedenkstele auf. Deren Inschrift erinnerte aber nicht explizit an Dieter-Klaus Klein, sondern an sämtliche Opfer rechter Gewalt. Ratsmitglied Elmar Lersch (CDU) hatte zuvor argumentiert, jede Gewalttat sei zu verdammen. Da brauche die Ermordung von Dieter-Klaus Klein nicht separat hervorgehoben zu werden.

Demonstranten fordern eigene Tafel für Dieter-Klaus Klein

Aber nicht alle wollten dieser Argumentation folgen. Zum Beispiel Demonstranten, die im Juli 2019 erneut forderten, dass für das Mordopfer eine eigene Tafel aufgestellt wird. Trotzdem entschied sich der Stadtrat dagegen. Dann aber setzte ein Sinneswandel ein. Wenige Wochen später beschloss der Stadtrat, nun doch eine Tafel aufzustellen, die explizit an Kleins Ermordung erinnert.