Ahrflut-Folgen in Rech : Mahnwache gegen den Abriss der Nepomuk-Brücke

Rech Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hatte zu einer Mahnwache gegen den Abriss der bei der Flut stark beschädigten Nepomuk-Brücke aufgerufen. Nur wenige Recher Bürger demonstrierten mit.

Ein paar Sonnenstrahlen schafften es am Donnerstagnachmittag durch die graue Wolkendecke über dem Ahrtal. Sie schafften es jedoch nicht, die Stimmung der Menschen entlang der Ahr an der Nepomuk-Brücke in Rech aufzuhellen. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) hatte zur Mahnwache eingeladen, um ein Zeichen gegen den vom Rat der Ortsgemeinde beschlossenen Abriss des von der Flut im Sommer 2021 stark beschädigten Kulturdenkmals zu setzen. Die DSD hatte einen Bus voll Demonstranten aus dem Bonner und Kölner Raum mitgebracht. Nur wenige Recher Bürger demonstrierten mit.

Unverständnis bei Anwohnerin

Nur wenige Recher interessierten sich für die Demonstranten mit ihren Plakaten. Am Rande stand Ruth Solbach, die nahe am Fluss wohnt. Mit Schaudern erinnert sie sich an die Katastrophe. „Die Menschen, die die Flutnacht erlebt haben, können nicht verstehen, dass man für den Erhalt der Brücke plädiert und sie stehen lässt. Wir denken dabei auch an die Zukunft unserer Kinder“, sagte sie. Im Dunkel der Nacht hätten die Anlieger die Geräusche gehört, die sie nicht einordnen konnten. „Wir wussten nicht, was passiert ist, kannten nicht die Geräusche, als ganze Häuser davon schwammen und Gastanks explodierten, wir hatten Angst wie in in unserem ganzen Leben noch nicht.“ Erheblich zur Katastrophe beigetragen habe das Totholz, das aus Gründen des Naturschutzes an der Ahr vorher nicht entfernt werden durfte. Die Flut habe es mitgerissen und damit die Brückenbögen total zugesetzt, sodass kein Wasser mehr durchkam – und sich die Fluten andere Wege suchen mussten.