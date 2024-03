Neue Rennserie Freier Eintritt zur NES-Premiere auf dem Nürburgring

Die NES ist eine neue Rennserie für Langstreckenrennen, die vom Automobilclub von Deutschland (AvD) ausgerichtet wird. Die Premiere Ende März ist gleich in zweierlei Hinsicht besonders: Zum einen weicht sie im Ablauf der vier weiteren Rennen der Serie, die 2024 stattfinden werden, etwas ab. Denn das erste Rennen gliedert sich in zwei 90-Minuten-Rennen auf der Grand-Prix-Rennstrecke sowie ein ausgedientes Warm-up auf der berühmten Nordschleife. Laut Veranstalter erhalten die Zuschauer in den beiden Tagen die Möglichkeit, mitten ins Geschehen einzutauchen, indem sie Zugang ins Fahrerlager und zu allen geöffneten Bühnen bekämen.