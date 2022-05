Krönung zum Festauftakt : Geheimnis um Bad Breisiger Brunnenkönigin gelüftet

Nachfolge steht fest: Das Brunnenfest in Bad Breisig hat mit Corinna Bast eine neue, wenn auch noch ungekrönte Majestät. Andreas Windscheif, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, und Bürgermeister Marcel Caspers (l.) stellen die neue Amtsinhaberin im Beisein der ehemaligen Brunnenkönigin Elena Waditzer (r.) vor. Foto: Tourist-Information Bad Breisig

Bad Breisig Das Brunnenfest in Bad Breisig hat mit Corinna Bast eine neue Repräsentantin. Zur Eröffnung des Traditionsfestes am 26. Mai soll die amtierende Majestät offiziell gekrönt werden. Am Festwochenende hält die Quellenstadt etliche Highlights für Besucher bereit.



Eine neue Majestät hält in Bad Breisig Einzug: Fest stand bereits, dass die aktuelle Brunnenkönigin der Quellenstadt in diesem Jahr am Donnerstag, 26. Mai, auf dem Brunnenfest im Kurpark feierlich gekrönt werden soll. Mitte dieser Woche hat die Werbegemeinschaft Bad Breisig in den Römer-Thermen nun endlich auch das Geheimnis um den Namen der neuen Würdenträgerin gelüftet: Vorsitzender Andreas Windscheif und Bürgermeister Marcel Caspers (parteilos) stellten die neue Brunnenkönigin der Öffentlichkeit vor. Die Nachfolge der noch amtierenden Elena Waditzer tritt Corinna Bast an.

Bast freut sich schon jetzt auf ihre Krönung beim diesjährigen Brunnenfest und die darauffolgende zweijährige Amtszeit. Reiten, Joggen, Bouldern, Schwimmen, sowie Gardetanz in der Prinzengarde Brohl sind die Hobbies der neuen Titelträgerin. Sowohl Windscheif als auch Bürgermeister Caspers zeigten sich überzeugt davon, dass Bast ebenso wie ihre direkte Vorgängerin und alle bisherigen Bad Breisiger Majestäten eine hervorragende Repräsentantin für Bad Breisig sein kann. „Auch dieses Mal ist es der Bad Breisiger Werbegemeinschaft gelungen, eine engagierte Repräsentantin für die Quellenstadt auszuwählen, die uns in den nächsten zwei Jahren charmant und kenntnisreich vertreten wird“, teilen die Verantwortlichen mit.

Oldtimer sind am Sonntag der Hingucker

Ein herzliches Dankeschön adressierten die Organisatoren bei dieser Gelegenheit an die ehemalige Brunnenkönigin Waditzer, „die wohl als am längsten amtierende Brunnenkönigin in die Geschichte eingeht“. Sie habe die Stadt Bad Breisig vier Jahre lang „mit Charme, Engagement und Freude“ ehrenamtlich vertreten. Gleiches erhoffen sich die Initiatoren auch von der neuen Würdenträgerin Bast.

Die offizielle Krönung der Majestät wird der Auftakt des Brunnenfestes am Himmelfahrts-Donnerstag, 26. Mai, um 11.30 Uhr auf der Bühne im Kurpark sein. Obwohl das Geheimnis um den Namen der neuen Brunnenkönigin jetzt gelüftet ist, wollen die Veranstalter nicht alle Krönungs-Highlights vorwegnehmen. „Denn es bleibt abzuwarten, was für ein Kleid Corinna sich für ihre Krönung beim Brunnenfest ausgesucht hat und wie ihre Einführung ins neue Amt sowie die Verabschiedung ihrer Vorgängerin Elena inszeniert wird“, teilen die Verantwortlichen mit.