Neue Märchenwege in Bad Breisig : Begegnung mit Rumpelstilzchen in der Mönchsheide

Bad Breisig In Bad Breisig gibt es einen neuen Märchenweg. Groß und Klein begeben sich bei der offiziellen Eröffnung auf Erkundungstour. Für die Kleinsten haben die Organisatoren zusätzliche Überraschungen parat.

Einen Märchenpark gibt es seit 30 Jahren in Bad Breisig. Nun gibt es auch noch zwei Märchenwege, einen kleinen und einen großen. Am Wanderparkplatz an der Mönchsheide oberhalb von Oberbreisig ist der Startpunkt des in eine bunte Märchenwelt führenden Weges. Dort fand nun auch die Eröffnung durch Bürgermeister Marcel Caspers statt. Gekommen waren nicht nur Kommunalpolitiker, sondern vielmehr auch Mütter mit zahlreichen Vorschulkindern, die sich nicht nur über spannende Geschichten, sondern auch über ein Märchen-Malbuch freuen konnten.

„Es war einmal….“ – Diesen Satzbeginn kennt wohl jedes Kind, von in Erinnerungen schwelgenden Senioren ganz zu schweigen. Er ist der Anfang aller Märchen und entführt in eine magische Welt voller spannender Abenteuer, bunter Fabelwesen und – in aller Regel – glücklicher Enden. Wie der gestiefelte Kater kann man ab dem Wanderparkplatz am Rande der Felder entlang stolzieren, um dann später das Rumpelstilzchen oder Rotkäppchen zu treffen, dem tapferen Schneiderlein zu begegnen oder Bekanntschaft mit Schneeweißchen und Rosenrot zu machen. Natürlich fehlen auch Schneewittchen oder Hänsel und Gretel am Wegesrand nicht.