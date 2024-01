Nicht mehr in Ufernähe Zwei neue Campingplätze für Wohnmobile in Rech geplant

Wein und Tourismus sind die Säulen der Wirtschaft an der Ahr, vor allem an der Mittelahr. Als die Wassermassen bei der Flutkatastrophe vor zweieinhalb Jahren durch das Tal wüteten, haben sie auch die Grundlagen dieser Wirtschaft erheblich aus dem Gleichgewicht gebracht. Zwar waren die Rebstöcke, vor allem die an den Hängen, weitgehend sicher, aber die Campingplätze, die mit wenigen Ausnahmen ganz nah am Wasser angesiedelt waren, wurden von den Fluten total überrollt und vernichtet. Erhebliche Schäden sind auch an den Hotels entstanden, einige haben bereits aufgegeben. Andere sind zwar beim Wiederaufbau, bei ihnen hapert die Fertigstellung aber an Vorschriften und am Geld. Dagegen sind Wohnmobilplätze vergleichsweise leichter herzurichten. Die Ortsgemeinde Rech packt das Thema jetzt an.