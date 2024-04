Steffen Steckbauer im Interview Neuer Chef der Klosterbetriebe will Abtei Maria Laach fit für die Zukunft machen

Die Klosterbetriebe der Benediktinerabtei Maria Laach haben seit vergangenem Herbst einen neuen Geschäftsführer. Steffen Steckbauer heißt der Mann, der die 18 Betriebe der Abtei von der Gärtnerei bis zum Seehotel in die Zukunft führen soll. Die Aufgabe kommt denkbar herausfordernd daher, hat doch die Corona-Pandemie, in der die Besucher ausblieben, lange für einen Einnahmen-Ausfall gesorgt. Wie er das Kloster wirtschaftlich fit für die Zukunft machen will und warum größere Touristenströme dabei nicht die Lösung sind, erklärt der 44-Jährige im Interview mit GA-Redakteur Sven Westbrock. In Anzug und Turnschuhen führt Steckbauer über das Gelände der Abtei, gibt Einblicke sowohl in sein Büro als auch in Gärtnerei und Gasthaus, wo er hin und wieder sogar selbst hinter dem Tresen steht.