Wiederaufbau im Ahrtal In Insul ist ein Schmuckstück für den Sport entstanden

Wenn sich alle Teilnehmer eines Projekts einig sind, dann kann auch kaum für möglich Gehaltenes möglich werden. Und das sogar ganz schnell. Bestes Beispiel: die neue interkommunale Sportanlage in Insul. Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld wurden am Sonntag offiziell in Betrieb genommen. Während andere Kommunen immer noch nach Möglichkeiten suchen und sich nicht einig werden, hat die spielfeldlose Zeit an der Oberahr ein Ende gefunden. Die Riege derer, die zur Eröffnung kamen, zeigt, wie viele Organisationen ins Boot geholt werden mussten, um der SG Ahrtal und den Sportbegeisterten in Insul, Schuld und Dümpelfeld eine neue Heimstatt zu bescheren. „Drei Jahre sind für Sportler ohne Sportanlage eine lange Zeit und für die Verantwortlichen im Verein eine noch viel längere Zeit“, gab Innenminister Michael Ebling zu. Der Minister machte aber auch klar, dass es für die Bündelung so vieler Kräfte dann schon wieder eine kurze Zeit gewesen sei. Immerhin habe die Verbandsgemeinde Adenau 220 kommunale Wiederaufbau-Maßnahmen nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 gemeldet, mehr als 100 seien mittlerweile abgearbeitet.