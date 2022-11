Vorfall in Neustadt (Wied) : Großer Schaden nach Geldautomatensprengung an einem Wohnhaus

Der gesprengte Geldautomat im Neustadter Stadtteil Fernthal. Die Filiale befindet sich in einem Wohnhaus. Foto: Ulrich Felsmann

Neustadt (Wied) Im Ortsteil Fernthal in Neustadt ist am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat einer Bankfiliale gesprengt worden, die sich in einem bewohnten Haus befand. Die Polizei bittet bei der Fahndung um Mithilfe.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 1.30 Uhr am Freitagmorgen ist ein Geldautomat in der Dreischläger Straße im Neustadter Ortsteil Fernthal gesprengt worden. Die betroffene Filiale befand sich in einem bewohnten Haus. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Vorfall aber niemand verletzt. Die Bewohner mussten trotzdem evakuiert werden und kamen in einem naheliegenden Hotel unter. Ob die Täter Beute machen konnten, ist bislang unklar.

Der Bereich um den Tatort wurde großräumig abgesperrt, der Verkehr wegen Glasscherben und Trümmerteilen auf der Fahrbahn umgeleitet. Nach Angaben der Polizei wurde ein Team von Sprengstoffexperten gerufen, um zu prüfen, ob sich noch Rückstände von Sprengstoff in der Bankfiliale befinden würden. Der Vorfall ist in der Region kein Einzelfall. Erst am Vortag wurde in Bornheim-Sechtem ein Geldautomat von unbekannten Tätern gesprengt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang zu keinem Erfolg. Bei der Suche nach den unbekannten Tätern bittet die Polizei um Mithilfe. Wer etwas gesehen hat oder Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0261 - 1030 bei der Koblenzer Polizei zu melden.

(ga)