Gebäude steht seit Jahren leer Schullandheim in Niederlützingen soll zu Ferienwohnungen umgebaut werden

Klassenfahrten mit Übernachtungen in Jugendherbergen oder Schullandheimen gehören meist zu besonderen Höhepunkten in der Erinnerungswelt von Menschen, die inzwischen längst selbst Eltern oder gar Großeltern sind. So hat auch das Schullandheim in Niederlützingen mit seinem herrlichen Blick auf die Vulkanberge am Rande der Osteifel unweit von Rhein und Ahr schon viele Schulklassen mit ihren Lehrern beherbergt. Seit acht Jahren steht das Mitte der 1950er Jahre erbaute Gebäudeensemble allerdings leer – Schüler und Lehrer setzen die Akzente in ihrer gemeinsamen Freizeitgestaltung längst anders. Auch offiziell wird das Schullandheim hoch über dem Brohltal in seiner bisherigen Bestimmung nun aufgegeben: Das Hauptgebäude wird umgebaut. Geplant sind Ferienwohnungen, die vorübergehende Heimstatt und Raststätte für Wanderer und Naturfreunde bieten.