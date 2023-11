Schicksale aus Brohltal Ausstellung in Niederzissen erinnert an Opfer der NS-Euthanasie

Besonders stolz ist Organisator Richard Keuler auf eine Niederzissener Besonderheit der eindrucksvollen Ausstellung. „Wir haben die Ausstellung für unser Haus um eine eigene Schautafel ergänzt, die von unserem Vorstandsmitglied Brigitte Decker zusammengestellt wurde.“ Damit könnten sie ein ganz konkretes Zeugnis über zwei Brohltaler Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns geben, Opfer aus der direkten Nachbarschaft. Fritz Eggener aus Niederzissen litt an Epilepsie. Aufgrund dieser Diagnose wurde er nach dem „Gesetz zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses“ ermordet. Clara Friesem, ebenfalls aus Niederzissen, engagierte sich gewerkschaftlich und für die KPD-nahe Organisation „Rote Hilfe Deutschlands.“ Sie wurde für diese Tätigkeit in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert. Gezeichnet von den unmenschlichen Lagerbedingungen wurde Clara Friesem im Rahmen der Aktion 14f13 in der Euthanasieanstalt Bernburg/Saale ermordet. Diese besondere Informationstafel soll nach dem Ausstellungsende in der ehemaligen Synagoge Niederzissen verbleiben und bei Bedarf an andere Gedenkorte ausgeliehen werden.