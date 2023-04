Entscheidung aus Mainz Aus für die Notapotheke in Kalenborn

Die Notapotheke bei den Tiny-Häusern auf der Kalenborner Höhe ist geschlossen. Am Donnerstag, 30. März, war der letzte Tag dort für Apothekerin Inge Göttling und ihr Team. Für das Aus hat sich die Apothekerin nicht freiwillig entschieden. Vielmehr hatte das Landesamt für Gesundheit in Mainz entschieden, „dass wir die Voraussetzungen für den Betrieb einer Apotheke nicht erfüllen“, so Göttling. Es geht dabei vor allem um die geforderte Größe der Räume von 110 Quadratmetern, die in der Containeranlage in Kalenborn nicht nachgewiesen werden konnte. Bei aller Traurigkeit ist Göttling dankbar, dass sie wenigstens direkt nach der Flut für die Versorgung der Menschen um Altenahr herum da sein konnte.