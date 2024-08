Der August am Nürburgring Wo der Manta mit dem Möwenflügel kämpft

Auch ohne Fuchsschwanz an der Antenne und auch ohne Blondine auf dem Beifahrersitz wie in dem bekannten Kinofilm lässt der Opel Manta die Herzen höher schlagen. Zumindest die Herzen der Automobil-Enthusiasten, denn am Wochenende stellt die Rüsselsheimer Rakete auf dem Nürburgring ihre Renntauglichkeit in Kampf mit Mercedes 300 SL, Audi Quattro und anderen heißen Kisten von damals unter Beweis. Die legendäre Rennstrecke wartet darüber hinaus im August mit zwei weiteren automobilen Großveranstaltungen auf: Der DTM in ihrem Jubiläumsjahr und der deutschen Motorrad-Elite bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft.