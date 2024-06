Seit Samstagabend geht nichts mehr 24-Stunden-Rennen am Nürburgring wegen Nebel unterbrochen

Update | Nürburgring · Wegen starkem Nebel musste das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring am Samstagabend unterbrochen werden. Für rund 14 Stunden ging auf der Rennstrecke in der Eifel nichts mehr. Am Sonntagmittag wurden dann zunächst fünf Formationsrunden angesetzt. Wie es dann weitergeht, ist noch unklar.

02.06.2024 , 13:30 Uhr

Foto: Jürgen Braun