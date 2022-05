Brand in Lagerhalle : Berühmter Opel Manta kann nicht bei 24h-Rennen antreten

Foto: Oliver Ermert

Sandesneben Kurz vor Beginn des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring gibt es schlechte Nachrichten für Rennsportfans. Der berühmte Opel Manta hat in einer Lagerhalle in Sandesneben Feuer gefangen und wird nicht am Langstreckenrennen teilnehmen.



Der berühmte Opel Manta wird nicht an den 24 Stunden vom Nürburgring teilnehmen können. Wie ein Facebook-Post des Nachrichtenportals „Trittau-Online“ bestätigt, hat das berühmte Kult-Auto in einer Lagerhalle Feuer gefangen.

Posted by Trittau Online on Monday, May 16, 2022

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, auch ein Übergreifen der Flammen auf die Lagerhalle konnte verhindert werden, wie es in dem Facebook-Post heißt. Gegenüber dem Podcast „Alte Schule“ erwähnt Olaf Beckmann, Besitzer des Mantas, dass das berühmte Auto wieder aufgebaut werden soll. Grund für das Feuer war demnach der für das Rennen vorgeschriebene Lithium-Ionen-Akku.

View this post on Instagram A post shared by Karsten Arndt (@alteschulepodcast)

Wie dem Post zu entnehmen ist, sollte das diesjährige 24-Stunden-Rennen das letzte des berühmten Autos sein. Wann und ob der Manta noch einen Auftritt beim 24-Stunden-Rennen des Nürburgrings bekommt, sei noch unklar. Doch auch in den vergangenen Jahren lief nicht alles rund - die letzte Zielankunft des Mantas bei einem 24-Stunden-Rennen gab es im Jahr 2015.

(ga)