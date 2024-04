Besucherrekord 45.000 Motorradfahrer starteten am Nürburgring in die Saison

Seit einem viertel Jahrhundert treffen sich die Motorradfahrer beim Motorrad-Gottesdienst „Anlassen“ am Nürburgring zu ihrem traditionellen Saisonauftakt. Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum gab es am vergangenen Wochenende einen Besucherrekord mit Bikern aus ganz Deutschland und den Nachbarländern. Damit alle Platz fanden, öffnete diesmal nicht nur das Grand-Prix-Fahrerlager als Stellfläche, sondern auch die Start- und Ziel-Gerade der Grand-Prix-Strecke. So gab es genug Raum für die Motorräder und den Smalltalk unter Enthusiasten. Im vergangenen Jahr waren etwa 7000 zur Rennstrecke in der Eifel gekommen. Davor musste die Motorradszene drei Jahre lang auf den Saisonauftakt verzichten, zunächst wegen der Corona-Pandemie und dann wegen Schneefällen.