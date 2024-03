Autorennen am Nürburgring Adenauer Racing Day fällt in diesem Jahr aus

Der Adenauer Racing Day fällt in diesem Jahr wegen einer Großbaustelle aus. Dies teilten die Veranstalter des 24-Stunden-Rennens mit. Eigentlich findet die Veranstaltung jedes Jahr am Mittwoch vor dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring statt und lockt zahlreiche Besucher in die Innenstadt von Adenau.