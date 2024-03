Jährliches Motorsport-Treffen Zehntausende Autofans kommen am „Car-Friday“ zum Nürburgring

Das durchwachsene Wetter mit Nieselregen und Schauern hielt die Fans des Motorsports am Karfreitag nicht davon ab, in die Eifel zu pilgern. „Obwohl an Karfreitag keine Veranstaltung am Nürburgring stattfindet, kommen Tausende“, so die Betreibergesellschaft. Traditionell stehe das Osterwochenende am Nürburgring ganz im Zeichen der Touristenfahrten.