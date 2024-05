24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring Fans sprechen über die Faszination des Langstrecken-Spektakels

Julian ist zum ersten Mal dabei. Sein Patenonkel Bernd aus Köln hat den Jungen am Donnerstag mit zum Nürburgring genommen, um dort die Atmosphäre rund um das 24-Stunden-Rennen zu erleben. Denn der Junge, so wird schnell klar, begeistert sich für Motorsport. Insbesondere Langstrecken-Rennen wie auf dem Nürburgring haben es Julian, der am Samstag dreizehn Jahre alt wird, angetan. Sein Onkel kam früher oft zum Zelten an den Ring. Das schaffen sie zwar diesmal nicht, doch wollen sie bis zum Abend bleiben, um zu erleben, wie die Rennwagen in der Dämmerung ihre Runden über den Ring drehen. „Das ist ein einmaliges Event“, sagt Bernd, als er mit seinem Patenkind für Tagestickets ansteht. Der Reiz für die Zuschauer liegt dem 48-Jährigen zufolge eben nicht zuletzt in den Nacht-Fahrten – und darin, dass es sich um eine so lange Veranstaltung handelt. Das gebe es in dieser Form sonst nirgends. Zur Erinnerung: Inklusive Klassiker-Rennen und Qualifikationen geht die gesamte Veranstaltung über vier Tage.