Auszeichnung für die Rennstrecke Nürburgring ist beliebter als Schloss Neuschwanstein

Motorsport, Musikfestivals und Mythos: Der Nürburgring hat seit seiner Gründung im Jahre 1927 nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Zumindest in der wärmeren Jahreszeit ist praktisch jedes Wochenende eine Großveranstaltung auf und neben der legendären Rennstecke angesagt. Nach dem Oldtimer-Grand-Prix am vergangenen Wochenende röhren die Boliden der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) an diesem Wochenende um Bestzeiten durch die „Grüne Hölle“, wie die Rennstrecke ehrfurchtsvoll genannt wird. „Der Nürburgring hat sich als eine der Top-Attraktionen in ganz Deutschland etabliert“, freut sich Kommunikationsleiter Alexander Gerhard. Und diese Beliebtheit wurde jetzt von offizieller Seite bestätigt.