Festivals und Rennen Diese Events finden 2024 am Nürburgring statt

Termine und Logistik

Der Nürburgring ist in diesem Jahr wieder zu 100 Prozent ausgelastet, freuten sich die Geschäftsführer Ingo Böder und Christian Stephani. Dabei wird es im Kalender teils sogar eng. Zwischen dem 24-Stunden-Rennen und Rock am Ring liegen gerade einmal vier Tage. In denen müssen alle Renngruppen abreisen und die Rockbühnen aufgestellt werden. „Hier prallen zwei Kleinstädte aufeinander“, beschreibt Stephanie die logistische Herausforderung. Zu beobachten, wie die Trucker sanft, aber bestimmt von den Musik-Technikern abgelöst würden, sei seiner Meinung nach wert, nach dem Rennen am Sonntag länger zu bleiben. Wer also ohnehin da ist und ein paar Minuten mehr Zeit hat, könnte das einplanen. Aber nur so, dass keine Arbeiten behindert werden. kyr