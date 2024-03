Programm für 2024 Am Nürburgring findet neues Strandfestival statt

Es geht an den Strand – und das mitten in der Eifel. Denn am Nürburgring steht in diesem Sommer mit „Loco Beach“ ein neues Festivalformat auf dem Programm, das nun in der Jahrespressekonferenz vorgestellt wurde. Musikalisch mit einem „wilden Partymix“ von Scooter über Deutschrapper Bause bis zu Partysänger Mickie Krause geht es dabei um ausgelassene Stimmung.