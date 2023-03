Programm für 2023 vorgestellt : Nürburgring erwacht mit Langstrecken-Rennen aus dem Winterschlaf

Noch befindet sich der Nürburgring von Schnee bedeckt im Winterschlaf. Doch schon bald beginnt die Saison auf der Rennstrecke, die für viele Fahrer dann wieder zur „Grünen Hölle“ wird - im besten Sinn. Foto: dpa/Thomas Frey

Nürburgring Von Motorsport bis Musik: Auf dem Nürburgring gibt es in diesem Jahr rund 50 Veranstaltungen. Zu den Höhepunkten gehören das 24-Stunden-Rennen, das Jubiläum des Oldtimer-Grand-Prix – und natürlich Rock am Ring.

Noch liegt die Strecke von Schnee bedeckt im Winterschlaf, doch die Veranstaltungssaison steht schon in den Startlöchern. Auf dem Nürburgring gibt es in diesem Jahr rund 50 Events aus den Genres Motorsport, Musik und Sport, wie die Betreiber am Mittwoch im Zuge der Vorstellung des Programms berichteten. Mit dabei sind Höhepunkte wie das 24-Stunden-Rennen, die 50. Ausgabe des Oldtimer-Grand-Prix und das Musikfestival Rock am Ring.

Die Saison-Premiere ist am Samstag, 18. März, mit dem ersten Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS). Acht Mal soll die NLS die „Grüne Hölle“ zum Beben bringen – mit Autos vom „seriennahen Rennwagen bis hin zum ausgewachsenen GT3-Boliden“. Das Highlight der NLS-Saison soll das Zwölf-Stunden-Rennen vom 8. bis 10. September werden. Dabei werde sogar die Gesamtvariante der Rennstrecke – also inklusive der kompletten Grand-Prix-Strecke gefahren.

Als Höhepunkt der Motorsportsaison überhaupt dürfen sich die Fans auf das 24-Stunden-Rennen vom 18. bis 21 Mai freuen. Erwartet werden neben Hundertausenden von motorsportbegeisterten Besuchern „Rennteams aus der ganzen Welt, ein hartes Rennen auf der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt und die einzigartige Stimmung rund um die Strecke“.

50 Jahre Oldtimer-Grand-Prix

Fans historischer Fahrzeuge sollen auch dieses Jahr auf ihre Kosten kommen. Und zwar bei der Jubiläumsausgabe des Oldtimer-Grand-Prix, der nun bereits in die 50. Auflage geht – und dessen Verbleib am Ring kürzlich vertraglich bis 2028 gesichert wurde. „Neben einem herausragenden Startfeld mit Fahrzeugen aus der gesamten Historie des Nürburgrings können sich die Fans auf eine Fanwelt rund um die Grand-Prix-Strecke freuen“, so die Mitteilung der Nürburgring-Gesellschaft.

Beim Mega-Musikfestival Rock am Ring vom 2. bis 4. Juni sind die Toten Hosen, die Kings of Leon und die Foo Fighters Headliner. Weiterhin stehen bekannte Rockbands wie Rise Against, Limp Bizkit und Tenacious D auf der Bühne.