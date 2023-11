Indoor-Programm am Nürburgring startet Cheerleader und Karateka verdrängen Rennautos

Auf dem Asphalt der Nordschleife wurden die letzten Runden des Jahres gedreht. Noch am Wochenende war die über 20 Kilometer lange Strecke für die beliebten Touristenfahrten geöffnet. Nun pausieren die Motoren am Nürburgring traditionell bis März. Einerseits witterungsbedingt, andererseits für Bau- und Sanierungsarbeiten sowie den weiteren Ausbau der Digitalisierung. In den Indoor-Locations des Nürburgring läuft der Betrieb ungeachtet dessen weiter. Zum Beispiel mit Tagungen und B2B-Events in den wetterunabhängigen Locations. Und auch die Familienangebote im Erlebnismuseum ring°werk oder auf der ring°kartbahn sind im Winter weiterhin für die Besucher da. „Die Destination Nürburgring bekommt stetig stärkeren Zuspruch als Ganzjahres-Location. Wir freuen uns auf die verschiedenen Veranstaltungen in den kommenden Wochen“, kommentiert Nürburgring Geschäftsführer Ingo Böder die Entwicklung. Darüber hinaus nutzen immer mehr Veranstalter von Sport- und Unterhaltungsformaten die vielseitigen Indoor-Locations im Winter für ihre Veranstaltungen – und so kommen zwischen November und März nun die Comedians, Cheerleader, Dart-Spieler und Karate-Kämpfer in die Eifel.