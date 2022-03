Kein Gottesdienst : Nürburgring sagt „Anlassen“ zum Start in die Motorradsaison ab

Nürburgring sagt „Anlassen“ zum Start in die Motorradsaison ab

Motorräder so weit das Auge reicht: Das „Anlassen“ am Nürburgring 2019. Foto: Matin Gausmann

Nürburgring Kein traditioneller Saisonstart für Biker: Der Motorrad-Gottesdienst „Anlassen“ am Nürburgring fällt aus. Grund sind die winterlichen Bedingungen, die erwartet werden.

Der Motorrad-Gottesdienst „Anlassen“ am Nürburgring zum Start in die Biker-Saison ist abgesagt worden. Das geht aus einer Mitteilung der Betreiber-Gesellschaft der Rennstrecke hervor. Auf Grund der Vorhersage von winterlichen Bedingungen habe man sich dazu entschieden, das Zweirad-Event nicht stattfinden zu lassen. So soll allen Besuchern, Partnern und Dienstleistern eine bestmögliche Planung ermöglicht werden, heißt es.