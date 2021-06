Im März verstorben : „Nürburgring-Königin“ Sabine Schmitz bekommt eigene Kurve

Nürburg Die im März verstorbene Rennfahrerin und Moderatorin Sabine Schmitz bekommt eine eigene Kurve auf dem Nürburgring. Das wurde auf der Seite des Nürburgrings bekannt gegeben.

Die verstorbene legendäre Rennfahrerin und Moderatorin Sabine Schmitz bekommt am Nürburgring eine seltene Ehre: eine eigene Kurve. „Die zukünftige Sabine-Schmitz-Kurve liegt als erste Kurve der Nordschleife am Ortsrand von Nürburg. Nur wenige Meter entfernt von hier wuchs die Rennfahrerin auf“, teilte die Rennstrecke in der Eifel am Freitag mit. So bleibe Schmitz „für immer Teil der Nordschleife“.