Umbau am Nürburgring Erlebnismuseum zieht aus dem Ringwerk aus

Am Nürburgring stehen Veränderungen an. Das Ringwerk, in dem derzeit noch das Motorsport-Erlebnismuseum untergebracht ist, soll umgebaut und an „ausgewählte Partner“ der Automobilbranche vermietet werden. Für die ergeben sich dabei, so geht es aus den Beschreibungen der Nürburgring 1927 GmbH auf der Homepage hervor, „etliche Vorteile“. Wohin Fans der Motorsportgeschichte in Zukunft gehen sollen, um die Exponate zu bewundern, ist aber noch offen – genauso wie die Namen der künftigen Mieter.