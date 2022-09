Steine, Fugen und Dach im Fokus : Obertor-Sanierung wird nach Zwangspause fortgesetzt

Wiederaufbau-Initiative an der Ahr : Privater Fluthilfe-Verein unterstützt die Menschen in Ahrweiler Nach der Flut 2021 gründeten Betroffene in Ahrweiler privat den Verein Flutaufbau 21 Kanonenturm. Unterstützt hat die Wiederaufbau-Initiative seither Anlieger am verwüsteten Kanonenwall in der Innenstadt. Auch in den kommenden Monaten wollen die Verantwortlichen ihr Engagement fortsetzen.