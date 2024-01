Karnevalsgesellschaft Grün Weiß So verändert sich der Sitzungskarneval in Oberwinter

Wenn es am Sonntag in Oberwinter wieder „Wölle Alaaf“ heißt, dann beginnt im „Glaspalast“ des Hafenorts eine neue Ära: Denn dann hat der neue Sitzungspräsident der Karnevalsgesellschaft (KG) Grün-Weiß Oberwinter, Thilo Schreiber-Pistono, seine Feuertaufe an der Spitze des Elferrats. 30 Jahre hintereinander hatte Ralf Otto dieses Amt bei der Prunksitzung inne. Nun wird der 76-Jährige die Stars, die er für die ausverkaufte Prunksitzung verpflichtet hat, nicht von hinten, sondern von vorne erleben respektive aus der Saalperspektive.