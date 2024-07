Ohnmacht und Rückzug Das Ahrtal drei Jahre nach der Flutkatastrophe

Neben strahlenden Neubauten stehen verwahrloste Bauruinen und halbfertige, verlassene Häuser. „Ruine für die Ewigkeit“ ist im Weinort Mayschoß auf einigen von den ölig-schlammigen Wassermassen schwer beschädigten Gebäuden zu lesen. Drei Jahre nach der Flutkatastrophe mit mindestens 135 Toten kehren zwar viele Menschen ins Ahrtal zurück - oder ziehen sogar hin. Aber das Leben in der alten Heimat ist nicht mehr so wie vor dem traumatischen Ereignis am 14./15. Juli 2021.