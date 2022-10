Das Traditionsfest kehrt zurück : Organisatoren suchen Aussteller für Martinsmarkt in Dernau

Der Martinsmarkt lockt in Dernau zahlreiche Besucher an: Hoch zu Ross begleitet St. Martin im Jahr 2019 den Umzug in den Dernauer Straßen. Foto: Martin Gausmann

Dernau In Dernau soll wieder der Martinsmarkt stattfinden. An traditionellen Programmpunkten halten die Organisatoren fest. Derzeit suchen die Veranstalter des abgespeckten Vorweihnachtsevents noch nach kreativen Ausstellern.

Weinprinzessin und St. Martin eröffnen den Markt offiziell

Das Programm, das die Organisatoren des Dernauer Martinsmarktes bisher auf die Beine gestellt haben, kann sich sehen lassen: Los geht es am Freitag, 4. November, mit der traditionellen Fackelwanderung, die die Dagernova Weinmanufaktur gemeinsam mit dem Verkehrsverein initiiert. „Auf den Weg durch die Weinberge machen sich die Teilnehmer ab 18.30 Uhr, begleitend ist eine Weinprobe vorgesehen“, sagt Näkel-Surges. Anmeldungen sind über die Dagernova Weinmanufaktur möglich. Am Samstag öffnet der Markt um 11 Uhr seine Pforten für die Gäste. Die Aussteller präsentieren dann gewöhnlich ihre vielfältigen Dekoartikel und Handwerkskunst. „Die Winzer sind begleitend dazu für die Getränkeversorgung zuständig“, so die Verkehrsvereinsvorsitzende. „Auch für den Gaumen wird einiges geboten.“ Zeitgleich zum Marktstart beginnt zudem die Wein-Panoramawanderung der Dagernova mit Weinprobe an der Eventhalle.

Am Samstagnachmittag steht mit der offiziellen Eröffnung ein weiteres Highlight auf dem Programm. „Die Zeremonie um 15 Uhr begleitet die amtierende Weinprinzessin Laura Nietgen und natürlich der St. Martin hoch zu Ross. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Kirchdauner Dorfmusikanten“, sagt Näkel-Surges. Um 18 Uhr startet der große Fackelzug mit St. Martin und dem „Armen Mann“ von der Schule aus durch die engen Gassen des Dorfes, die traditionelle Mantelteilung erfolgt am Kinderspielplatz an der Bonner Straße. „So können die Zugteilnehmer die imposanten Martinsfeuer der fünf Dorfgemeinschaften bewundern, die sogenannten Rotten der Baache, Hardte, Patt Nöcke, Kiere und Ortesse, die hoch über dem Ort in den Weinbergen lodern“, ergänzt Näkel-Surges. Am Sonntag öffnet der Markt ebenfalls um 11 Uhr, diesmal mit einem Frühschoppen des Blasorchesters Insul in der Dagernova Eventhalle. „Um 15 Uhr verteilt St. Martin mit den Weinmajestäten heiße Wecken an die Kinder“, sagt Näkel-Surges.