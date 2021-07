Unwetter-Katastrophe im Ahrtal : Ortsteile von Rech waren vier Tage lang getrennt

Rech Mehrere Tage lang waren die beiden Ortsteile von Rech komplett voneinander isoliert. Die Flutwelle hat auch die historische Nepomukbrücke zerstört. Seit Sonntag setzt die Bundeswehr im Pendelverkehr Boote ein.

Noch in den Weinbergen – der Weg ist auch mit Google nicht immer einfach auszumachen – in der Ortsrandlage von Rech, kommen uns eine Mutter und ihr Sohn entgegen. Sie ziehen einen kleinen Rollkoffer, die Frau schüttelt den Kopf, und es scheint als würde sie murmeln: „Das alles ist nicht wahr.“

Wo sonst nur Wanderer unterwegs sind, fahren Fotograf Benjamin Westhoff und ich, wie auch ein paar ortskundige private Helfer, mit unserem Auto über den Rotweinwanderweg. Das Ziel ist der kleine Ort Rech in der vom Hochwasser besonders betroffenen Verbandsgemeinde Altenahr. Nach etwa 30 Minuten abenteuerlicher Fahrt treffen wir das erste Mal auf eine Polizeisperre. Die junge Beamtin ist hilfsbereit, will nur den Presseausweis sehen und erklärt uns dann, wo wir parken können. Gerade als wir aussteigen, fährt ein weiterer Polizeiwagen an uns vorbei und gibt über Lautsprecher Auskunft, dass der Bürgermeister um 14 Uhr spricht – Treffpunkt beim Winzer O. Scholl. Wir laufen los.