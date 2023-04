Passionsspiele in Schuld Leidensgeschichte Jesu nach fast zwei Jahrzehnten zurück auf der Bühne

Schuld · In Schuld gehen in diesem Jahr nach fast zwei Jahrzehnten Pause wieder die Passionsspiele über die Bühne. Dank der großen Nachfrage gibt es an Karfreitag eine Zusatzvorstellung.

04.04.2023, 15:45 Uhr

Szene aus dem Passionsspiel: Als Jesus in Jerusalem einzieht, begrüßen ihn die Menschen mit Palmzweigen. Foto: AHR-FOTO

Von Hildegard Ginzler

Neubeginn nach fast zwei Jahrzehnten: In der Pfarrkirche in Schuld werden wieder nach 19 Jahren Pause wieder die Passionsspiele aufgeführt, die die Leidensgeschichte Jesu erzählen. Dank der großen Nachfrage gibt es nun eine zusätzliche Vorstellung an Karfreitag.