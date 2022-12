Niederschlag an Weihnachten : Regen ließ die Ahr-Pegel ansteigen

Die provisorische Ahrquerung in Marienthal war an Heiligabend unpassierbar. Foto: Thomas Weber

Ahrtal Niederschläge sorgten über die Weihnachtsfeiertage für einen Anstieg der Pegel an der Ahr. Eine Behelfsbrücke war infolgedessen unpassierbar.

Podiumsgespräch zur Flut : Als die Flut die Region veränderte Einladung zum Podiumsgespräch rund um die Flutkatastrophe in Rheinbach und Swisttal am Dienstag im Glasmuseum. Das neue GA-Buch dokumentiert die Naturkatastrophe.

So war die Ahrquerung über eine Behelfsbrücke in Marienthal nicht mehr möglich, der Abgang führte mögliche Nutzer der Brücke direkt in den Fluss. Am Pegel Altenahr wurde in der Nacht zu Heiligabend ein Pegel-Höchststand von 1,48 Metern gemessen. Bis zum Anstieg des Wassers am Vormittag des 22. Dezembers waren es hier konstant etwas mehr als 50 Zentimeter gewesen.